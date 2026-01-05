Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
EKK Beştepe'de toplandı

EKK Beştepe'de toplandı

11:215/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
’ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci​​, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, lojistik altyapının geliştirilmesi ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda mevcut durumun ele alınması bekleniyor. Ayrıca, ülkedeki jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve potansiyeli ile tarım sektöründeki gelişmeler ve tarımsal desteklerin etkilerinin değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Cevdet Yılmaz
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları