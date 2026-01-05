Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: 2026'da enflasyon yüzde 20’li seviyelerin altına inecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Maaşlara yansıyacak enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler bugün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'sezenflasyon süreci güçleniyor' mesajı verilerek "Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına inmesini hedefliyoruz" denildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
başkanlığında toplandı.
Kamuoyunda EKK'nin toplantıda, en düşük emekli maaşının yasalaşması hakkında görüş alışverişi yapılması beklentisi vardı.
Toplantının sonunda yapılan açıklamada şöyle denildi;
"Bugün yapılan toplantıda; lojistik altyapının geliştirilmesi ve demir yolu-liman bağlantılarına yönelik çalışmalarda mevcut durum değerlendirilerek atılması gereken ilave adımlar istişare edilmiştir. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve jeotermal enerji potansiyeline ilişkin konular değerlendirilmiştir. Tarım sektöründeki son dönem gelişmeler ile tarımsal desteklerin etkileri ele alınmıştır.
Enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracak yatırımlara öncelik veriyoruz.
Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz. Dezenflasyonun tesisi ile öngörülebilirliğin artmasını, yatırım ortamının iyileşmesini ve sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz."
#Ekonomi
#Cevdet Yılmaz
#enflasyon