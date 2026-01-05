Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: 2026'da enflasyon yüzde 20’li seviyelerin altına inecek

Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz. Dezenflasyonun tesisi ile öngörülebilirliğin artmasını, yatırım ortamının iyileşmesini ve sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz."