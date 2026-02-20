Ekonominin kurtuluş reçetesi

Bu önlem paketi sayesinde Hazine’nin her yıl elde edeceği 10-12 milyar dolar (yaklaşık 450-500 milyar TL) kadar, akaryakıttan ÖTV ve KDV indirimi yapılabilir. 450-500 milyar liralık bir ek kaynak; ÖTV’nin akaryakıttan tamamen kaldırılması ve yine akaryakıttan alınan KDV’nin yarı yarıya indirilmesi imkânını sunuyor. Herhangi bir bütçe açığına neden olmayacak böyle bir adım, ekonomi yönetiminin elini rahatlatacak ve enflasyonla mücadeleyi kolaylaştıracak. ÖTV ve KDV vergilerinden yapılan feragat, akaryakıt fiyatlarını ciddi şekilde aşağıya çeker. Bu adım işletmelerin lojistik ve ulaşım maliyetlerinde büyük rahatlama sağlayacağı gibi, vatandaşların da bütçesine de katkı verir. Oluşacak fiyat istikrarı; ekonomi yönetiminin, iş dünyasının ve vatandaşın önünü görmesini sağlar.