Altın fiyatlarında 28 Aralık yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Uzun süredir yatırımcının yüzünü güldüren altında devam eden yükseliş yeni günde de devam etti. Yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası gram altının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan el değiştirdiğini merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..