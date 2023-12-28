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Ekonomi

Ekonomiye güven yükseliyor: Aralık ayında 96,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 96,4 değerini aldı.

11:02 - 28/12/2023 الخميس
AA
Ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi

TÜİK verilerine göre, endeks kasımda 95,3 iken aralıkta yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu.


Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı.


Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 103,4'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 112,3 oldu.


Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88 değerini aldı.




#aralık
#Ekonomik Güven Endeksi
#TÜİK
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