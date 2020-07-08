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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik tüketiminde günlük bazda rekor kırıldı

Günlük elektrik tüketiminde tarihi rekor!

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ortaya çıkan klima kullanımı ve tarım arazilerinde artan sulama miktarları Türkiye'deki günlük elektrik tüketiminde rekor kırılmasına yol açtı. Sahadan alınan verilere göre elektrik tüketimi dün 931 bin 368 megavatsaate çıktı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı. Böylece, elektrik tüketiminde pazartesi günü 908 bin 395 megavatsaat olarak kaydedilen rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 31 bin 335 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 638 megavatsaatle 17.00'de gerçekleşti.

Ayrıca, Türkiye'de dün 926 bin 664 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik üretimine ulaşıldı.

Söz konusu üretimin yüzde 26'sı doğal gaz, yüzde 23'ü barajlı hidroelektrik ve yüzde 21'i ithal kömür santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

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