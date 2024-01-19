Emekliye %5 refah payı Meclis’ten geçti

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda teklife eklenen yeni maddelerle yüzde 37.56 olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 5 oranında ilave artış yapılacak. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lira olacak. Yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaştırılması planlanıyor. Enflasyon oranındaki yüzde 37.5 artış üzerinden aylıklarını alan emeklilere 5 puanlık fark ödemesi kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak.