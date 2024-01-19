|
Ekonomi

Emekliye %5 refah payı Meclis’ten geçti

İşçi ve esnaf emeklisi aylıklarında sağlanacak yüzde 5 ilave artış ile en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yasa teklifine eklendi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:11 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda teklife eklenen yeni maddelerle yüzde 37.56 olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 5 oranında ilave artış yapılacak. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lira olacak. Yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaştırılması planlanıyor. Enflasyon oranındaki yüzde 37.5 artış üzerinden aylıklarını alan emeklilere 5 puanlık fark ödemesi kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak.


#Ekonomi
#emekli
#zam
#refah payı
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasa maddeleri 1'den 80'e maddeler sıralandı! 3600 ek gösterge, Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...