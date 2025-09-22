Eminevim’den 350 bin teslimatla yeni rekor

Kurulduğu günden bu yana 350 binin üzerinde teslimat gerçekleştiren Eminevim, 2025 yılı sonunda 100 milyar TL’yi aşacak tahsisat hedefiyle ülke ekonomisine değer katmaya devam edecek.
Kaynağını kültürümüzdeki el birliğinden alan ve tamamen yerli, faizsiz finans modeliyle hizmet veren Eminevim, 350 bininci teslimatını gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı. Ülke çapındaki 148 şubesi ve güçlü organizasyon yapısıyla 35 yıldır faaliyet gösteren Eminevim, bu başarısını üyeleri, çalışanları ve iş ortaklarıyla bir araya geldiği özel bir etkinlikle kutladı.
“Tasarruf finansmanı uzun bir yol kat etti”
100 milyar TL’lik tahsisat hedefi
Ayyıldız ayrıca Eminevim’in gelecek vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “2025 yılında 300 bin yeni müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. 2026’da ise şube sayımızı 200’e çıkararak Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana tasarruf finansmanı hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bugün pazarın yüzde 50’sinden fazlasını yönetiyoruz ve 2025 sonunda 100 milyar TL’nin üzerinde tahsisat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Ekonomiye sağladığımız likiditeyi güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Attığımız her adımda daha fazla tasarruf sahibine ulaşmak ve onları faizsiz finans modelimizin sunduğu avantajlarla tanıştırmak en temel önceliğimiz.”