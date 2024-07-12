En düşük emekli maaşına zamda tarih belli oldu

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların en düşük maaşlarına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 24,73 oranındaki emekli kök maaş zammının ardından, yaklaşık 2 milyon emeklinin geliri 10 bin TL seviyesinde sabitlendi. Hükümet yetkilileri, emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesi için bir araya gelerek toplantılar düzenleyecek. Zam düzenlemesine ilişkin detaylar ise kısa bir süre içinde netleşecek. Şu anda masada üç farklı seçenek bulunuyor. Peki emekliye ne kadar ek zam çıkacak? Kök maaş zammı ne zaman belli olur?