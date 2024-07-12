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Ekonomi

En düşük emekli maaşına zamda tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zammı önümüzdeki hafta başında açıklayacaklarını duyurdu.

16:02 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 17:26 - 12/07/2024 Cuma
DHA
Arşiv
Arşiv

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı. Güler, “Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi.


Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.


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"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Yapılan zammın ardından, kamu personeli zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeleri de kapsayan kararnameyi imzaladı. Bilindiği üzere, maaş zammı sonrası ek zam uygulamasına gidildiğinde zam farkları genellikle maaşlardan sonra ödeniyor. Peki, Temmuz 2024 memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz ayı memur maaş zammı farkı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...


#Emekli Maaşı
#TBMM
#Abdullah Güler
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