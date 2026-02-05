En düşük maaşa kökten çözüm

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin detayları belli olmaya başladı. 2027 yılında uygulamaya alınması planlanan destek sistemi için pilot iller belirlenecekti. Ancak uygulama bir yıl öne çekildi ve 81 ilde seçilecek pilot ilçelerde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Dar gelirli haneleri kapsayacak olan yeni model 2026 sonuna kadar tüm ülke genelinde devreye girecek.





ÜCRET EŞİĞİ BELİRLENECEK

Hükümet, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında bir ücret eşiği belirleyecek. Gelirleri belirlenen ücretin altında kalan emekliler ve aileler sosyal güvenlik sistemi içinde yeniden ele alınacak. Model çerçevesinde maaş yerine hanenin toplam geliri esas alınacak, destekler ise tek elden ve sürdürülebilir bir yapıyla sunulacak. Pilot bölgelerde sağlık, yakıt, gıda, eğitim ve kira olmak üzere 5 ana kalemde yardım yapılması planlanıyor. Sosyal yardımlaşma için ayrılan 2,3 trilyon liralık ödenekten hanelere belirli oranlarda destek aktarılacak.





KÖK MAAŞ SORUNUNA NEŞTER VURULUYOR

Yeni model, emeklilerin kök maaşlarının teknik nedenlerle yükseltilememesi ve her altı ayda bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacını azaltmayı da amaçlıyor. Nakdi destekten sosyal konut projelerine kadar uzanan çok başlıklı paketle, maaş artışlarının yetersiz kaldığı noktada devlet desteğinin devreye girmesi öngörülüyor.





KALABALIK AİLELERİ DE KAPSAYACAK

Aile desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelir değil, yaşayan kişi sayısı da dikkate alınacak. Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık ailelerin destek kapsamına alınabilmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düşük gelirlilere yönelik 60'tan fazla destek kaleminin de yeni modelle daha hedefli ve etkin şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.





İKLİMDEN KONUTA TAM SAHA ANALİZİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etki analizleri doğrultusunda şekillenen çalışmaya AK Parti kurmayları da katkı sunarken, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçe için ayrıntılı sosyoekonomik haritalar hazırlanıyor. Konut piyasasından iklim koşullarına, iş gücü yapısından yaş dağılımına kadar çok sayıda parametre değerlendirilecek.



