EPDK'dan deprem bölgesi için elektrik ve doğal gaz kararı: Sayaç okuma, fatura ve borç işlemleri ertelendi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.





Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki faal veya kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı "kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone" grubundaki elektrik tüketicileri ile kamu tüzel kişiliğine haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri haricindeki elektrik tüketicilerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Sayaç okuma ve okuma bildiriminin içeriği" başlıklı 32'inci maddesi kapsamında, sayaç okuma işlemlerinin 31 Mayıs 2023'e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine karar verildi.





Aynı yönetmeliğin "faturalama esası ve dönemi" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında fatura tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin de 31 Mayıs'a kadar ertelenmesi ve bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesi kararlaştırıldı.





Yönetmelik kapsamında 6 Şubat'a kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş elektrik tüketim borçlarına ilişkin "zamanında ödenmeyen borçlar" başlıklı 35'inci maddesinde yer alan ikinci bildirim yapma işlemlerinin, elektrik kesme işlemlerinin, güvence bedelinden mahsup işlemlerinin ve bildirimlerinin, perakende satış sözleşmesi fesih işlemlerinin ve bildirimlerinin, yasal takip işlemlerinin ve bildirimlerinin, 31 Mayıs'a kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine ve bu madde kapsamında elektriği kesilmiş olan kullanım yerlerinin elektriklerinin tüketicilerin talepte bulunması halinde, ödeme koşulu aranmaksızın, bağlanmasına karar verildi.

Öte yandan, EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan başka bir kurul kararına göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde görevli tedarik şirketleri, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesinde bahsedilen Görevli Tedarik Şirketi Ticari Kalite Tablosu'nda (Tablo-10) bulunan süreler ile hizmetlere ait tazminat yükümlülüklerinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere muaf tutulacak.





Doğal gazda sayaç okuma işlemleri de durduruldu





Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki bazı illerde 31 Mayıs 2023'e kadar tüm doğal gaz konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin sayaç okuma işlemleri de durduruldu.





EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı





Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerinin, deprem sonrası dağıtım faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla gerekli olan hizmetler (acil müdahale, bakım-onarım, kaçak arama, acil 187, çağrı merkezi, müşteri şikayet başvuru süreçleri, gaz açma işlemleri vb.) hariç olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan süreli yükümlülükleri OHAL süresince ertelenecek.





OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki doğal gaz abonelikleriyle ilgili olarak 21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Mart 2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 31 Mayıs 2023'e kadar, tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin "tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma" başlıklı 48'inci maddesi kapsamında sayaç okuma işlemleri durdurulacak.





"Hizmetin durdurulması" başlıklı 44'üncü madde kapsamında, acil müdahale nedeniyle can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılması gereken kesintiler ile diğer mevzuat gereğince yapılması gereken kesintiler dışındaki kesintiler ve bu kesintilere ilişkin bildirimler de 31 Mayıs 2023'e kadar durdurulacak.





"Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakhuk ve faturalandırma" başlıklı 48'inci madde ve "Faturaların Ödenmesi" başlıklı 49'uncu madde kapsamında fatura tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs 2023'e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenecek.





Bu süredeki toplam doğal gaz tüketimine esas fatura bedeli, 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.



