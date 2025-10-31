Yeni Şafak
EPDK'dan yeni karar, milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Yüksek tüketim devlet desteği kapsamı dışında kaldı

EPDK kararıyla, elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren bir kararı duyurdu. Buna göre EPDK'dan alınan kararla, elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 BİN KWH GEÇİLİRSE DEVLET DESTEĞİ OLMAYACAK

EPDK tarafından yayımlanan kurul kararına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi.
Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.


