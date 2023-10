Erdemir'in Türk mühendislerinin katkılarıyla inşa ettiği 'Zübeyde'de ilk üretim gerçekleşti

Damar, “Ülkemizin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü oldu. Yeni Yüksek Fırın ve sahada devam eden büyük yatırımlarımızda, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamayı, OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir Mühendislikle birlikte yürütüyoruz. Çelik üretiminde olduğu gibi tesis yatırımlarında da engin bir mühendislik birikimine sahibiz. Mühendislerimizden, projeyi uygulayan sahadaki her bir çalışanımıza ve iş ortaklarımıza kadar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında unutulmayacak bir gün yaşıyoruz. Karadeniz Ereğlimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.