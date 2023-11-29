Ergün Atalay, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Genel Başkanlığına seçildi

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan işçi sendikaları federasyon ve konfederasyonlarının bir araya gelmesiyle kurulan Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın 1. Olağan Genel Kurulu Ankara'daki bir otelde yapıldı.





Seçimde oy birliğiyle genel başkanlığa seçilen Atalay, teşekkür konuşmasında, 1992 yılında da Türk devletlerindeki sendikaların bir araya getirilmesi için girişimlerin olduğunu anımsatarak, bu giriminin çeşitli nedenlerle başarıya ulaşamadığını söyledi.





Yürüttükleri hazırlık çalışmaların ardından 22 Eylül'de Özbekistan'da Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın kurulduğunu hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kurucu Genel Başlan olarak Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov'u seçmiştik. Bugün burada ilk genel kurulumuzu yapıyoruz. Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nda kurucu beş ülkenin işçi sendikalarının üye toplamı 11 milyon. Bu büyük bir güç. İlerleyen süreçte aramıza Macaristan, Türkmenistan ve KKTC'yi de alabiliriz. Bunun yanında Türkiye'deki diğer sendikalar var, bunlar da dahil olabilir. Arzumuz onların da bu çatının altında toplanması ve bu yolculukta bize eşlik etmeleri"





Atalay, kendisini Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı Genel Başkanlığına uygun gören herkese, tüm delegelere teşekkür ederek, kendisine duyulan güveni boşa çıkartmayacağını dile getirdi.





- "TÜRK-İŞ, 71 yıllık tecrübesini kardeş ülke sendikalarıyla paylaşacaktır"





Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da kısa süre önce Özbekistan'da kurulan Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın bundan sonraki süreçte Ankara'da faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.





"Bugün de bu konuda önemli bir gün. Bugün emeğin gücüne, çalışanlarımızın ve sendikalarımızın işbirliğine şahitlik ediyoruz. Türk dünyası bundan böyle emekten yana, çalışanın hakkı ve hukukundan yana çok daha güçlü bir yere gelecektir. TÜRK-İŞ, 71 yıllık köklü tecrübesini diğer kardeş ülke sendikalarıyla paylaşacaktır."





Türkiye'nin hem Rusya-Ukrayna Savaşı hem de Filistin'deki soykırım karşısında küresel vicdanı harekete geçirmek için her türlü çabayı sarf ettiğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin insanların kardeşliği, refahı ve barışı için çalışmaya devam edeceğini söyledi.





Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin Türk devletlerinin geleceğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yıldırım, "Karabağ Zaferi'nden sonra Türk devletlerinin özgüveni daha da artmış, işbirliği yönünde faaliyetlere hız verilmiştir. Bu toplantı da bunun en net bir sonucudur. Burada da çalışanlar, emekçiler, işçi sendikaları güçlerini birleştirmektedir." dedi.





Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı'nın 1. Olağan Genel Kuruluna, Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Settar Mehbalıyev, Kazakistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Satıbaldı Dauletalin, Kırgızistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Emil Kyzaev, Özbekistan İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kudratulla Rafikov ve davetliler katıldı.



















