Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Esnaf kredilerine faiz indirimi geliyor

Esnaf kredilerine faiz indirimi geliyor

04:0023/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Bolat
Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa kullandırılan Hazine destekli kredilerde uygulanacak faiz indiriminin yeni yılın başında devreye alınacağını belirtti. Bolat, "Yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Geçen seneye göre %46 üzeri bir artış var" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması dün Antalya'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkârlara faiz indirimi müjdesi verdi. Bolat, "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak" dedi.

148 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılının 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 46 daha üzeri bir artış var. Ancak çok sayıda bekleyen dosya olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yarından itibaren yoğun çalışarak dosyaları değerlendireceklerini belirtti.

1 MİLYON LİRAYA KADAR YENİ BİR ÜRÜN AÇIYORUZ

Arslan, "Esnaf kredimiz sübvansiyonlu. Bunun dışında da talep eden esnafımızı kullandırmak üzere yeni bir takım kredi ürünleri geliştiriyoruz. Sübvansiyonlu olmaksızın ama uygun faiz oranlarını yakalayacak bir takım ürünler bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz esnafımızdan ipotek alınıyor. Bu ipoteklere birinci dereceyi korporatifler koyuyorlar, birinci derece ipotek. Bunlara ikinci derece ipotek koymak suretiyle esnafımıza kendi kaynağımızdan ve sübvansiyonsuz 1 milyon liraya kadar yeni bir kredi hattı açıyoruz. Bu da inşallah rahatlatacaktır" diye konuştu.



#Faiz
#Ekonomi
#Ömer Bolat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi