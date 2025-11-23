Esnaf kredilerine faiz indirimi geliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması dün Antalya'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkârlara faiz indirimi müjdesi verdi. Bolat, "Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak" dedi.

148 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılının 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 46 daha üzeri bir artış var. Ancak çok sayıda bekleyen dosya olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yarından itibaren yoğun çalışarak dosyaları değerlendireceklerini belirtti.

1 MİLYON LİRAYA KADAR YENİ BİR ÜRÜN AÇIYORUZ

Arslan, "Esnaf kredimiz sübvansiyonlu. Bunun dışında da talep eden esnafımızı kullandırmak üzere yeni bir takım kredi ürünleri geliştiriyoruz. Sübvansiyonlu olmaksızın ama uygun faiz oranlarını yakalayacak bir takım ürünler bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz esnafımızdan ipotek alınıyor. Bu ipoteklere birinci dereceyi korporatifler koyuyorlar, birinci derece ipotek. Bunlara ikinci derece ipotek koymak suretiyle esnafımıza kendi kaynağımızdan ve sübvansiyonsuz 1 milyon liraya kadar yeni bir kredi hattı açıyoruz. Bu da inşallah rahatlatacaktır" diye konuştu.







