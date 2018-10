Et üreticileri ithalata karşı

Et ve Süt Kurumu (ESK), önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalatına izin verilen ülkelerden 300 tır taze/soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithalatı için gümrükleme hizmet alımı ilanına çıktı. Türkiye'nin canlı hayvan ve karkas et ithalatı yapılmasına rağmen bu ithalata yeni bir kalem olarak kemiksiz sığır eti ithalatının da eklenmesi sektördeki tartışmayı büyüttü. Bu kez söz konusu hayvanların ne zaman, hangi usule göre kesildiği, nereden ithal edildiği ve hangi marketlerde satışa çıkarılacağı konusu gündeme oturdu. Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan sektör temsilciler, şu anda kırmızı et ithaline gerek olmadığına dikkati çekerek; satışların ve fiyatların düştüğünü dile getiriyor.

Ahmet Yücesan

ÖNCEKİ İHALENİN DEVAMI

Her yıl ortalama 300 bin ton kırmızı et ithalatının gerçekleştiğini aktaran yetkililer; ithal dalgasının durması için sistem değişikliğini savunuyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, söz konusu ithalatın ESK’nın 2018 içerisindeki kararı neticesinde devam eden bir alım olduğunu ifade ederek; “Zaten Sırbistan ve Ukrayna ile devam eden bir ihale süreci var. Gelecek olan bu et ESK’nın kendi ihtiyacını karşılamak için bir alım” bilgisini paylaştı. Hali hazırda et ithalatına ihtiyaç olmadığını dile getiren Yücesan, “Bugünkü et maliyeti 32 lira. Fakat 27-28 liraya karkas et satılıyor. İçerde ürün fazla” dedi.

REKLAM

Fazlı Yalçındağ

MARKETLERDE SATILMAK İÇİN YAPILIYOR

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, federasyon olarak baştan itibaren kemiksiz et ithalatına karşı olduklarına dikkati çekerek; “İthalata sıcak bakmıyor; mecburiyetten olabilir, süreklilik olmasın diyoruz. Ama bunun yanı sıra da kemiksiz et ithalatı tartışmaya açık bir konu. Ne zaman kesildi, kim kesti, hangi şartlar altında, hangi usullere göre kesildi? Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Ben almam, esnaf da almaz. Esnafa da zaten satmazlar. Marketlerde satmak için yapılan bir ithalattır” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ Belgele ve ihbar et