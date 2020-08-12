Ev alırken ve taşınırken nelere dikkat edilmeli?

Ev almak fikri, aldığımız kararların en önemlileri arasında yer alıyor. Bir ev sahibi olmak herkezin hayali olduğu gibi, düşlerindeki gibi bir eve sahip olmak da çok önemli. Ev almak istediğimizde ise nasıl bir yol izlemeliyiz.

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Belki de ömrümüzün sonunu kadar yaşayacağımız evden pişman olmamak için ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? Ne zaman ev alacağımızı bile belirlememiz lazım.

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Ev alırken nelere dikkat edilmeli?

Ciddi problemlerle karşılaşmamak için, hangi püf noktaları bilmekte fayda var? Sonradan baş ağrıtmaması için mutlaka ev alırken konutun ya da konut projesinin bağlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü'ne giderek gayrimenkule ait tapu kütüğündeki mevcut kayıtların incelenmesi gerekiyor.

Alınacak ev önceden maketten incelenebilir.

EKONOMİ Ne zaman ev almalısınız?

Ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralamak gerekirse şunları göz önünde bulundurmakta fayda var:

- Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu

- Gayrimenkule ilişkin hisse oranları

- Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı

- İpotekli olup olmadığı

- Satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı

- Kat irtifakının kurulup kurulmadığı

- Kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı

- Almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı

- Yüzölçümü

- Gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri mutlaka öğrenilmeli.

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Yeni bir eve taşınırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sırlanabilir

Yeni bir eve taşınmadan önce evin, sizin ve yakın çevrenizin beklentilerini karşılıayıp karşılamadığına dikkat etmek gerekiyor. Yaşam tarzınıza uygun mu? Alışveriş merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı nedir? gibi sorularına cevap bulmak oldukça önemli.

- Seçilen dairenin yönü, ışık ve güneş alma durumu, katı, manzarası, otopark olanakları, gürültü kaynaklarının yeri ve gürültünün etkisi gibi konulara dikkat edilmeli.

- Konutun ya da konut projesinin yapıldığı bölgede elektrik, su, doğalgaz, atık su gibi hususların çözülüp çözülmediği ya da ne zaman çözüleceği belirlenmeli.

- Konut ya da konut projesinin yönetim, işletim planları ile sistemde kullanılan donanımlar ve yaratacakları maliyetler titizlikle incelenmeli.

- Ortak bina yönetiminin nasıl ve kimler tarafından yürütüldüğü ve maliyetinin ne olduğu iyi bir şekilde incelenmeli.

- Sitede yaşam tam olarak başladığında oturanların hangi oranda daire sahibi, hangi oranda kiracı olduğu dikkate alınmalı.

- Binada kimlerin yaşadığı, bina sakinlerinin kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve yönetimin binanın geleceği için sağlam bir mali temel oluşturup oluşturmadığı öğrenilmeli.

- Kullanılmış bir evle yeni bir bina arasında seçim yapmak zorunda kalındığında, inşaat kalitesi, depreme karşı güvence, bakım, onarım, güvenlik, dekorasyon, bahçe yapısı ve sosyal hayat gibi çeşitli hususlar açısından değerlendirmeler yapılmalı.

- Yeni bir evde uzun bir süre, geniş çaplı tamirat gerektiren önemli sorunlar çıkmayacaktır. Öte yandan, kullanılmış bir evde her an bir problem çıkabilir.

- Daha önce kullanılmış bir ev satın alındığında kanalizasyon sistemi, binanın temel yapısı, kolon kiriş durumu, depremselliği, böceklenmesi, nem alması, gürültü gibi hususlar iyice gözden geçirilmeli.

- Henüz inşaat halindeki bir ev satın alındığında, yerleşim planı, banyodaki fayansların rengi, mutfak dolapları, badanası, halıları önceden seçilebilir. Bu durum, halen kullanılmakta olan eşyaların tümüyle değiştirilmesine ya da yenilenmesine neden olmaz, ek masraflar çıkartmaz.

- Projeyi yapan ve teslim eden şirketin, teslim süreci ve teslimi takip eden aylarda teknik destek sağladığının ve işinin arkasında durduğunun bilinmesi önemli.

Ev alırken üzerinde ipotek olup olmadığı kontrol edilmeli.

ÖZGÜN Ev almak artık hayal olmayacak

Yeni bir eve taşınırken eşyaların başına bir şey gelmemesi için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:

- Ağır eşyaları büyük kutulara koymayın.

- Kırılabilecek, ayna, kristal ya da cam vazo gibi eşyaları baloncuklu naylona sardıktan sonra kutulayın.

- İçinde kırılabilecek eşya olan her kutunun üzerine kırmızı etiketle “Dikkat Kırılabilecek Eşya” yazısı yapıştırın.

- Cam bardakları ve porselen tabakları daha sert kutulara koyun. Tabakları kutulara kenarları yukarı gelecek şekilde yerleştirin, kesinlikle üst üste koymayın.

- Eğer paketlemeyi kendiniz yapacaksanız önceden paketleme malzemelerini hazır etmelisiniz

- Bolca irili ufaklı kutu toplamalısınız.

- Küçük eşyalar için şeffaf poşetler isabetli olur, böylece açmadan hangi poşette ne olduğunu görebilirsiniz.

- Takım elbise gibi buruşmaması gereken kıyafetler için içinde askılık olan kutulardan almalısınız.

- Bolca koli bandı bulundurmalısınız.

- Kolilerin üzerine içindekileri yazmak için kalın keçeli kalem ve kağıt bulundurmalısınız. Bu kağıtları koli bandıyla kutuların üzerlerine yapıştırabilirsiniz.

- Kırılabilecek eşyaların bulunduğu kutularda oluşabilecek boşukları doldurmak için eski gazete bulundurmalısınız. Bu boşlukları doldurmazsanız taşınma esnasında kutunun içindeki eşyalar hareket ederek kırılabilir.

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- Taşınmadan bir hafta önce her gün bir odadaki eşyaları kutulayın. Böylece fazla yorulmadan ve düzenli bir şekilde paketlemeyi bitirebilirsiniz.

- İlk önce ağır eşyalar yüklenmeli.

- Elbiselerinizi naylon poşetlerin içine koyarak kutulayın. Bu onları tozlanmaya ya da neme karşı korur.

Ev taşırken kolilemeyi kim yapacak olursa olsun büyük eşyalar kolilenmemeli.

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