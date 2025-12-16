Faiz indirimi kredilere yansımıyor

Merkez Bankası, uzunca bir süre yüzde 50’de tuttuğu haftalık borç verme faizinde bu yıl altı kez indirim yaparken, nisan ayında ise olağanüstü bir kararla faiz artışı yaptı. Yıla yüzde 47,5 faizle başlayan Merkez Bankası, yılın son toplantısında yaptığı 1,5 puanlık indirimle faizi yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürdü.İş dünyasının beklentisine cevap veremeyen Merkez Bankası’nın yaptığı küçük faiz indirimleri kredilere yansımadığı için piyasadaki etkisi kağıt üstünde kaldı. Konut kredi faizleri bu yıl yüzde 40’tan yüzde 37’ye geriledi. Vatandaşların ve inşaat sektörünün en çok şikayet ettiği bu alanda sadece 3 puanlık bir indirim olması dikkat çekti.

SEMBOLİK İNDİRİMLER PİYASAYA TAM YANSIMADI

Bu yıl yapılan 9 puanlık düşüşün araz, konut, ihtiyaç gibi tüketici kredileri ile ticari kredilere aynı oranda yansıtılmaması eleştiriliyor. Merkez Bankası tarafından yayımlanan bankacılık sektörü kredi faiz oranlarının haftalık ortalamasını gösteren rakamlar da iş dünyasından gelen bu eleştiriyi teyit ediyor. 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın yaptığı son faiz indiriminin ardından bir açıklama yaparak bu konuya dikkat çekti.

İŞ DÜNYASINDAN BANKALARA ÇAĞRI

Merkez Bankası politika faizini %38’e indirdiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduğumuz bu adımın önümüzdeki dönemde de enflasyondaki gerilemeye paralel şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Politika faizi düşüyor, bankalar mevduata verdikleri faizi de düşürüyor. Ama kredi faizi aynı hızla inmiyor. Ortalama ticari kredi faizi %48. KOBİ’lerden istenen faiz ise %50-55. Bankalarımızdan, fonlama maliyetlerindeki düşüşü kredi faizlerine aynı şekilde ve daha fazla gecikmeden yansıtmalarını bekliyoruz” dedi.







