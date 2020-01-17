Faiz kararı sonrasında dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası (TCMB) faizini piyasa beklentileri dahilindeki 75 baz puan indirimle %11.25’e çekerken enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan %8.2 ile “büyük ölçüde uyumlu” olduğunu belirterek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali verdi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi %24 seviyesinden 1,275 baz puan indirilmiş oldu.
Faiz kararı sonrasında yeni günde dolar 5,8651, euro ise 6,5221 seviyesinde işlem görüyor.