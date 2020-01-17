Ekonomi Faiz kararı sonrasında dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz kararı sonrasında dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile birlikte mevduat faizlerinin reel getirisi eksiye inerken dolar/TL 1 ayın en düşük seviyelerini gördü. Faiz kararı sonrasında dolar yeni güne 5,86 seviyesinde, euro ise 6,52 bandından işlem görerek başladı.

Haber Merkezi Reuters
17 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları.
17 Ocak 2020 dolar ve euro fiyatları.

Merkez Bankası (TCMB) faizini piyasa beklentileri dahilindeki 75 baz puan indirimle %11.25’e çekerken enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan %8.2 ile “büyük ölçüde uyumlu” olduğunu belirterek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali verdi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi %24 seviyesinden 1,275 baz puan indirilmiş oldu.

Faiz kararı sonrasında yeni günde dolar 5,8651, euro ise 6,5221 seviyesinde işlem görüyor.

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