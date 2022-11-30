Ekonomi Fed faiz artırımının enflasyonu yavaşlatmadığını anladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed faiz artırımının enflasyonu yavaşlatmadığını anladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artış hızını yumuşatmanın mantıklı olacağını açıkladı. Bunun için aralık ayını işaret eden Powell "Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fed faiz artırımının enflasyonu yavaşlatmadığını anladı
Fed Başkanı Jerome Powell.

Fed Başkanı Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.

Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

'Enflasyonun yavaşladığını görmedik'

Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." dedi.

'Faiz artışını yumuşatmalıyız'

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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