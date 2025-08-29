Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'tan Trump'a misilleme

Cook’un avukatlarının dava dilekçesinde Trump’ın 25 Ağustos’ta aldığı görevden alma kararının ‘benzeri görülmemiş ve yasa dışı’ olduğunu belirttiği kaydedildi. Fed Yasası’na göre bir üyenin görevden alınabilmesi için ‘haklı neden’ şartı bulunduğunu hatırlatılan dilekçede, Trump’ın öne sürdüğü 2021 tarihli mortgage başvurusu iddiasının bu koşulu karşılamadığı vurgulandı. Cook’un söz konusu iddialar nedeniyle suç işlemediği, bu nedenle görevden alınmasının mümkün olmadığı savunuldu.