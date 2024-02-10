Filenin Sultanları’na yeni resmi sponsor

Bingo, ‘Tertemiz Duyguların Sponsoru’ sloganıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek verecek. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yapılan iş birliği dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Bingo, önümüzdeki dönem için A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hande Baladın ve Gizem Örge ile yeni bir anlaşmaya da imza attı. Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Özgür Kölükfakı, Bingo ile 1987’den beri milyonlarca evde, kadınların ve ailelerin yanında yer alarak pek çok duyguyu paylaştıklarını söyledi.

1987’DEN BERİ HER EVDEYİZ

Kölükfakı, “Tıpkı Kadın Voleybol Milli Takımımız gibi biz de bu topraklarda doğan ve global pazarlarda emin adımlarla büyüyen güçlü bir markayız. Büyük bir gurur ve mutlulukla Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları’nın resmi sponsoru olduğumuzu da duyurmak isteriz” dedi.

100 ÜLKEYE IHRACAT BAŞARISI

5 kategoride 16 farklı markayı tüketicilerle buluşturduklarını anlatan Kölükfakı, şu bilgileri verdi: “Türkiye dahil 8 ülkede 26 tesise sahibiz. 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyadaki en büyük 4 bebek bezi üreticisinden biriyiz. Temizlik kağıdı alanında Doğu Avrupa’nın en büyüğüyüz. Son dönemde bütün kategorilerde lider olduk. Hanelerin yüzde 85’inde en az bir ürünümüz bulunuyor.”







