Fransa'dan 'ABD'ye kargo' kısıtlaması

18:4122/08/2025, Cuma
AA
Fransa, ABD'ye paket gönderilerini düşük değerli hediyeler dışında askıya alacak.
Fransa, ABD'ye paket gönderilerini düşük değerli hediyeler dışında askıya alacak.

Fransa Posta İdaresi (La Poste), artan gümrük vergileri nedeniyle ABD'ye yönelik paket gönderilerini, 100 avrodan düşük değerli hediyeler dışında 25 Ağustos itibarıyla askıya alacağını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, La Poste, ABD'nin gümrük kurallarının katılaşması nedeniyle Fransa'dan bu ülkeye paket gönderilerini askıya aldığını ve posta operatörlerine yeni kurallara uyum sağlamaları için yeterli zaman verilmediğini belirtti.

25 Ağustos itibarıyla geçerli olacak bu durumdan, şahısların birbirlerine gönderdiği 100 avrodan düşük değerdeki hediyeler etkilenmeyecek.

Trump'ın yüzde 15'lik tarifesi

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Temmuz'da Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını duyurarak,
"ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak."
demişti.



