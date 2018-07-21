Ekonomi G20 Toplantısı başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

G20 Toplantısı Buenos Aires'te başladı

G20 Toplantısı başladı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı. Toplantı iki gün sürecek.

Haber Merkezi AA
Toplantıya Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılıyor.
Toplantıya Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılıyor.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya getiren toplantı iki gün sürecek.

Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.

Toplantının ilk gününde delegelerin yapacağı basına kapalı görüşmelerin yanı sıra Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.

Ayrıca, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, görüşmelerinin ardından “G20 Aile Fotoğrafı” çekimlerine iştirak edecek.

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve "kısasa kısas" misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesinin yükselen ticaret gerilimleri olacağı belirtiliyor.

Buna ilaveten, kripto paralar, vergilendirme ve yapay zeka çağında istihdam gibi başlıkların da toplantının gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Arjantin ise öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklamıştı.

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