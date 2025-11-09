GAP için altı stratejik amaç

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Kalkındırılması Projesi (GAP) için 6 temel stratejik amaç belirlendi. 2028 sonuna kadar 14 milyar dolarlık yatırım ödeneği sağlanacak. Bölgenin yatırımcının ilgi odağı haline getirilmesi için stratejik amaçlar revize edildi. Belirlenen stratejik amaçlar şöyle sıralandı: "Tarımda rekabet gücünün artırılması. Ulusal ve uluslararası tanıtımın yapılması ve iş birliklerinin sağlanması. GAP illerinin bilinirliğinin, rekabet gücünün artırılması ve bölge marka değerinin artırılmasının sağlanması. Sürdürülebilir insani ve sosyal gelişmenin sağlanması. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi. Kurumlar arası koordinasyonunun yapılması"