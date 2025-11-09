GAP için altı stratejik amaç

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Kalkındırılması Projesi (GAP) için 6 temel stratejik amaç belirlendi. 2028 sonuna kadar 14 milyar dolarlık yatırım ödeneği sağlanacak. Bölgenin yatırımcının ilgi odağı haline getirilmesi için stratejik amaçlar revize edildi. Belirlenen stratejik amaçlar şöyle sıralandı: "Tarımda rekabet gücünün artırılması. Ulusal ve uluslararası tanıtımın yapılması ve iş birliklerinin sağlanması. GAP illerinin bilinirliğinin, rekabet gücünün artırılması ve bölge marka değerinin artırılmasının sağlanması. Sürdürülebilir insani ve sosyal gelişmenin sağlanması. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi. Kurumlar arası koordinasyonunun yapılması"
3 MİLYON İSTİHDAM
GAP kapsamındaki yatırımlar sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde dolaylı olarak yaklaşık 2,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Yeni iş projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 500 bini aşan önemli bir istihdam sağlanacak. Böylece 2028 sonunda toplam istihdam 3 milyonu aşacak. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2026 yılında 7, 2028 yılında ise 16 yeni araştırma projesi desteklenerek, devreye alınacak. Sulamaya açılacak yaklaşık 1,7 milyon hektar alanda yetiştirilecek ürünlerin türlerin önceden belirlenecek.