BM Net-Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan Türkiye'deki ilk banka oldu

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir finansı stratejik iş planının ana bileşenlerinden biri haline getiren Garanti BBVA, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için tüm finansal sistemin harekete geçirilmesini destekleyen NZBA’nın Türkiye’den ilk imzacısı oldu.

Bankacılık sektörünün iklim için seferber edilmesinde tarihi bir adım olan Birlik, bankaları net sıfır taahhüdü altında birleştiren en büyük küresel girişim olarak hayata geçti. NZBA, kasım ayında gerçekleştirilecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı öncesinde, Net Zero için Glasgow Financial Alliance’ın bir parçası olarak kuruldu.

Bankacılık sektörü özelinde, BM tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği, küresel bankacılık varlıklarının neredeyse dörtte birini (37 trilyon ABD dolarının üzerinde) temsil eden ve 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden 27 ülkeden 53 bankayı bir araya getiriyor. Yakın vadeli eylemleri hesap verebilirlikle birleştiren bu iddialı taahhütler, bankaların sağlam, bilime dayalı yönergeler kullanarak 2030 veya daha yakın bir dönem için bir ara hedef belirlemesini de talep ediyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve eşitsizliklerle mücadele için 15 yıldan fazla süredir inisiyatif aldıklarını belirterek, "Yenilikçi finansman modellerimizle ülkemize öncülük ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana çok önemli adımlar attık. 2020 başında Bilime Dayalı Hedefler metodolojisi kapsamında 1,5 derece hedefiyle uyumlu olarak mutlak emisyon azaltım hedefini açıklayan Türkiye'deki ilk banka olduk. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2025 yılına kadar yüzde 29, 2035 yılına kadar yüzde 71 azaltmayı taahhüt ettik. Yine 2020 yılında sadece hedefimizi duyurmakla kalmayarak faaliyetlerimiz kaynaklı emisyonlarımızı referans yıla göre yüzde 75 azalttıktan sonra kalan emisyonlarımız için de karbon kredisi satın aldık. Böylece karbon nötr banka olarak, 2035 hedefimizi, 15 yıl önce gerçekleştirdik. Ayrıca 2021 yılında Türkiye’den kömür çıkış taahhüdü veren ilk banka olarak, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğimizi beyan ettik.” ifadelerini kullandı.

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Baştuğ, iklim değişikliğinin küresel bir tehdit olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biliyoruz ki iklim değişikliği, uygarlığın her boyutunu etkileyecek düzeyde küresel bir tehdit olarak güncelliğini koruyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele için hedefimizi en yükseğe koyduk. Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda net sıfır banka olma yolunda küresel trendleri takip ederek sektörümüz adına çok daha büyük bir taahhütte bulunup Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne katıldık. 2018 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ni oluşturan kurucu üyeler arasında Türkiye’den tek banka olduk. Şimdi de Birleşmiş Milletler’in net sıfır geleceğe odaklanmış bankacılık birliğine katılarak iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İklim krizine karşı sorumluluğunun farkında bir banka olarak, ülkemizi bu uluslararası platformda temsil etmekten mutluluk duyuyoruz."

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Bankaların iklim değişikliğine karşı mücadelede finansman sağlayan kurumlar olarak çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Baştuğ, NZBA’nın oluşturulmasının da küresel çapta koordineli, hızlandırılmış eylem geliştirmeye yönelik tarihi bir adım olarak kabul edildiğini kaydetti. Baştuğ, "Bu kapsamda küresel bankacılık sektörünün en güçlü taahhüt grubu olarak bilinen NZBA’nın 54. üyesi olup ülkemizde bu taahhüdü veren ilk banka olmaktan ve portföyümüzü en geç 2050 yılına kadar net sıfır karbon yapma doğrultusunda stratejiler geliştirmek üzere harekete geçmekten gurur duyuyoruz. Sektörümüzde sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele eden tüm bankaları da Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katılmaya davet ediyorum. Bu yolda birlikte yürüyerek dünyamız için fark yaratabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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