Garanti BBVA gençleri iş dünyasına hazırlıyor

Garanti BBVA, ‘Kariyerime İlk Adım’ programıyla 1.000 genci iş dünyasına hazırlayacak. Program kapsamında gençlere, finansal okuryazarlık ve yapay zekâ gibi 11 farklı alanda eğitim sunulacak.
Garanti BBVA, gençlerin kariyerlerindeki ilk deneyimlerine güçlü hazırlanmaları amacıyla tasarladığı “Kariyerime İlk Adım” Programını hayata geçirdi. Türkiye’nin dört bir yanından 1.000 gencin kabul edildiği program, gençlerin iş dünyasında fark yaratmalarını sağlayacak becerileri geliştirmelerine odaklanıyor. Programda gençlere finansal okuryazarlık, yapay zekâ, profesyonel imaj yönetimi gibi 11 farklı başlıkta eğitim sunulacak. Ayrıca gençler, Kariyer.net’te 100 işverenle buluşma fırsatını da yakalayacak. Katılımcıların profilleri, programı başarıyla tamamladıktan sonra sahip olacakları sertifika ile birlikte, Kariyer.net iş birliğiyle 6 ay boyunca 100 işveren ile öncelikli olarak paylaşılacak.
72 İLDEN 4.500’Ü AŞKIN BAŞVURU
Kariyerime İlk Adım Programına başvurular 16 Ekim-18 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Katılımın ücretsiz olduğu programa Türkiye’nin 72 ilinden 4,500’ün üzerinde başvuru alındı. Programa başvuru yapan öğrencilerin ise yüzde 66’sı kadınlardan oluşuyor. Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Programı, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer yaşamlarında uygulamaya dönüştürebilmeleri için tasarladık” dedi.
Geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz
- Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere eşit fırsatlar sunmanın ve onları iş hayatına güçlü bir adım atacak şekilde desteklemenin temel amaçları olduğunu ifade etti. Akten, şunları söyledi: “Kurumumuzu bir ‘okul şirket’ olarak konumlandırıyor, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar açıyor ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki yatırımlarımızla öğrenme süreçlerini sürekli destekliyor, herkesin kendi gelişim yolculuğunu tasarlayabileceği fırsatlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım, gençlerimizin potansiyeline yapılan yatırımdır.”