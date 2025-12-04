Garanti BBVA gençleri iş dünyasına hazırlıyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere eşit fırsatlar sunmanın ve onları iş hayatına güçlü bir adım atacak şekilde desteklemenin temel amaçları olduğunu ifade etti. Akten, şunları söyledi: “Kurumumuzu bir ‘okul şirket’ olarak konumlandırıyor, gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri alanlar açıyor ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz. Dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki yatırımlarımızla öğrenme süreçlerini sürekli destekliyor, herkesin kendi gelişim yolculuğunu tasarlayabileceği fırsatlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım, gençlerimizin potansiyeline yapılan yatırımdır.”