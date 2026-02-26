Gıda bankacılığı israfa fren

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'e gönderilen yazılı soru önergesi yanıtında gıda bankacılığı sisteminin önemine dikkat çekti. Bakanlık, son kullanma tarihi yaklaşan ya da çeşitli nedenlerle ekonomik değerini kaybetme riski taşıyan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için oluşturulan sistemin aktif şekilde işlediğini bildirdi.

DEĞER KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Gıda bankacılığı sistemi; son kullanma tarihi yaklaşmış, üretim ya da ambalaj hatası nedeniyle satışa sunulamayan, ihracat fazlası olan ya da stok fazlası durumuna düşen ürünlerin bağış yoluyla değerlendirilmesini esas alıyor. Bağışlanan ürünler, bu alanda faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından toplanıyor, tasnif ediliyor, depolanıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem ekonomik değer kaybının hem de çevresel israfın önüne geçilmesi hedefleniyor.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ DAHİL

Sistem yalnızca gıda ürünlerini kapsamıyor. Giyecek, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç ürünleri de gıda bankacılığı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor. Bu yönüyle model, dar gelirli aileler için çok boyutlu bir destek mekanizması niteliği taşıyor.

BELEDİYELER VE STK'LAR SAHADA

Türkiye genelinde birçok belediye ile dernek ve vakıf, gıda bankacılığı faaliyetleri yürütüyor. Yerel düzeyde kurulan depolama ve dağıtım ağları sayesinde bağış zinciri daha sistematik hale getiriliyor. Gıda bankacılığı modeli, bir yandan raflardan çekilen ürünleri ekonomiye yeniden kazandırırken, diğer yandan ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü kurarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.







