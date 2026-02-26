Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Gıda bankacılığı israfa fren

Gıda bankacılığı israfa fren

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de gıda bankacılığı sistemiyle son kullanma tarihi yaklaşan, paketleme hatası bulunan ya da stok fazlası nedeniyle raflardan çekilen ürünler artık çöpe gitmek yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Belediye, dernek ve vakıflar aracılığıyla ülke genelinde giderek yaygınlaşan model hem israfla mücadelede hem de sosyal dayanışmada önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'e gönderilen yazılı soru önergesi yanıtında gıda bankacılığı sisteminin önemine dikkat çekti. Bakanlık, son kullanma tarihi yaklaşan ya da çeşitli nedenlerle ekonomik değerini kaybetme riski taşıyan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için oluşturulan sistemin aktif şekilde işlediğini bildirdi.

DEĞER KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Gıda bankacılığı sistemi; son kullanma tarihi yaklaşmış, üretim ya da ambalaj hatası nedeniyle satışa sunulamayan, ihracat fazlası olan ya da stok fazlası durumuna düşen ürünlerin bağış yoluyla değerlendirilmesini esas alıyor. Bağışlanan ürünler, bu alanda faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından toplanıyor, tasnif ediliyor, depolanıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylece hem ekonomik değer kaybının hem de çevresel israfın önüne geçilmesi hedefleniyor.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ DAHİL

Sistem yalnızca gıda ürünlerini kapsamıyor. Giyecek, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç ürünleri de gıda bankacılığı kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor. Bu yönüyle model, dar gelirli aileler için çok boyutlu bir destek mekanizması niteliği taşıyor.

BELEDİYELER VE STK'LAR SAHADA

Türkiye genelinde birçok belediye ile dernek ve vakıf, gıda bankacılığı faaliyetleri yürütüyor. Yerel düzeyde kurulan depolama ve dağıtım ağları sayesinde bağış zinciri daha sistematik hale getiriliyor. Gıda bankacılığı modeli, bir yandan raflardan çekilen ürünleri ekonomiye yeniden kazandırırken, diğer yandan ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü kurarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.



#Gıda
#İsraf
#Denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar