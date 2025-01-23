Gıdada Ramazan’a hazırlık zirvesi: Üç bakandan fahiş fiyat toplantısı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda güvenliğini tehdit eden önemli tehdidin taklit ve tağşişin olduğunu belirtirken, bunun Türk gıda sektörünün imajına zarar verdiğini söyledi. Kopuz, "Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede beklenti yönetimi konusundaki çalışmalarını çok önemsiyorum. Bu mücadelede art niyetle fırsatçılık yapanların da cezalandırılması gerekiyor. Ancak, sadece bakkal ve marketlerin değil, tarladan rafa kadar olan tüm sürecin denetlenmesinin gerektiğine inanıyorum. Sadece esnafın denetimleri etkili olmayacaktır" dedi.