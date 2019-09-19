Ekonomi Girişim Sermayesi Nedir?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişim Sermayesi Nedir?

KOBİ’lerin sermaye ihtiyacına çözüm olabilecek araçlardan birisi girişim sermayesidir. KOBİ’ler katma değeri yüksek rekabetçi ürün ve hizmet üretimi için ihtiyaç duydukları orta ve uzun vadeli fonu, sermaye aktarımı ve riske katılma esası ile girişim sermayesi sayesinde sağlayabileceklerdir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Girişim sermayesi yaklaşımında, KOBİ’lerin kuruluş ve büyüme gibi bulundukları farklı evrelerde ihtiyaç duydukları fonları karşılamak adına belirli bir süre için ortaklık esasıyla firmanın bir kısım hisselerinin satın alınması şeklinde firmaya ortak olunmaktadır.

Katılım Finans Sisteminde Girişim Sermayesi

Girişim sermayesi fonları genel anlamda Katılım finansın temel unsurları olan adil bir risk ve kâr/zarar paylaşımına dayalı ortaklık esaslarına uyumludur. Reel ekonomik faaliyetlere dayanan bu model, tüm tarafların birlikte hareket ettiği ve ekonomik aktivitenin sonuçlarını birlikte üstlendiği bir sistem olarak diğer finansman yöntemlerine kıyasla çok daha adil bir yaklaşımdır. Katılım finansta “mudarebe” ve “müşareke” olarak adlandırılan ortaklığa dayalı finansman yöntemleriyle paralellik göstermektedir. Girişim sermayesinin yatırım yapacağı işlerin öncelikle İslami prensiplere uygun olması ve bu açıdan değerlendirme yapan danışma kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. Katılım finans ilkelerine uyumlu olması nedeniyle son dönemde katılım bankalarının girişim sermayesi fonlarına ilgilerinin arttığı ve bu amaçla kendi girişim sermayesi fonlarını kurdular.

Katılım bankaları fikri olanın yanında
EKONOMİ
Katılım bankaları fikri olanın yanında
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