Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı: Halkbank'tan 60 ay vadeli 500 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni kredi paketi ile ilgili detayları geçtiğimiz ay açıklamıştı.

GİRİŞİMCİ YAPISI KORUNACAK

Esnafa desteklerin devam edeceğini duyuran Bakan Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini ’üretim’ oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.