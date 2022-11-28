Ekonomi Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı Halkbanktan 60 ay vadeli 500 bin TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı: Halkbank'tan 60 ay vadeli 500 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı. Bu kapsamda, Halkbank, 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verecek. Peki, Halkbank 60 ay vadeli krediye kimler başvuracak, şartlar neler?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Halkbank 60 ay vadeli 500 bin TL krediye kimler başvuracak, şartlar neler?
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni kredi paketi ile ilgili detayları geçtiğimiz ay açıklamıştı.

GİRİŞİMCİ YAPISI KORUNACAK

Esnafa desteklerin devam edeceğini duyuran Bakan Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini ’üretim’ oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Petrol fiyatlarına Çin darbesi

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

​İzmir'de olaylı maç: Zırhlı araçlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.