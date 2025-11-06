Halkbank’tan yenilikçi girişimlere destek

Halkbank ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde düzenlenen ‘Demo Day’ etkinliğiyle sona erdi.
Yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği etkinlikte, FinTek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren 9 yenilikçi girişim, mentörlük sürecinin ardından projelerini sundu.
TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNE KATKI
Demo Day etkinliğinin açılışında konuşan Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım, HUBrica'nın girişimcilere güçlü mentörlük ağı ve kapsamlı eğitimlerin yanı sıra uluslararası iş birliği yapma ve yatırım alma fırsatları sunduğunu belirterek, girişimcilerin küresel ölçekte söz sahibi olacak projeler geliştirmesine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin büyüme yolculuğuna değer katmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: “Eğitimler, mentörlük oturumları, yönetici buluşmaları ve HUBrica söyleşileriyle girişimcilerimiz yalnızca teknik ve finansal destek almakla kalmadı, aynı zamanda iş modellerini geliştirme ve stratejik iş birlikleri oluşturma fırsatı da yakaladı. Ayrıca bankamızın üst düzey yöneticileriyle yapılan buluşmalarda işbirliği fırsatlarını değerlendirme şansı buldular."
15 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş amaçlarının FinTek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte rekabet edilebilecek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümlerin doğmasını sağlamak olduğunu belirtti. Dikbaş, “Her yıl ortalama 15 girişime yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu adım yalnızca bir yatırım hamlesi değil, İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilerini globale taşıyan çok önemli bir eşik olacak” diye konuştu.