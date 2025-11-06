Halkbank’tan yenilikçi girişimlere destek

Demo Day etkinliğinin açılışında konuşan Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım, HUBrica'nın girişimcilere güçlü mentörlük ağı ve kapsamlı eğitimlerin yanı sıra uluslararası iş birliği yapma ve yatırım alma fırsatları sunduğunu belirterek, girişimcilerin küresel ölçekte söz sahibi olacak projeler geliştirmesine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin büyüme yolculuğuna değer katmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: “Eğitimler, mentörlük oturumları, yönetici buluşmaları ve HUBrica söyleşileriyle girişimcilerimiz yalnızca teknik ve finansal destek almakla kalmadı, aynı zamanda iş modellerini geliştirme ve stratejik iş birlikleri oluşturma fırsatı da yakaladı. Ayrıca bankamızın üst düzey yöneticileriyle yapılan buluşmalarda işbirliği fırsatlarını değerlendirme şansı buldular."