HAVELSAN'ın 'Dijital Asker' sistemi fuarda dikkatleri üzerine çekti

Erdem, “Bunun da teker seviyesine yani en alt seviyeden en üst seviyeye kadar gerçekleşmesini sağlamış olacağız. Askerin kendisinin yapması gereken bir şey yok. Üzerindeki cihazlar ve sensörler vasıtasıyla komuta merkezine doğrudan aktarılacak bütün bilgiler ama askerimizin hayatını da kolaylaştıracak bir çok yetenek var tabi elindeki komuta kontrol yazılımı sayesinde askerimiz. Diğer tim üyeleriyle diğer birlik mensuplarıyla yan birlikte haberleşme, sesli haberleşme puştu, tok gibi yeteneklere sahip olacak. Diğer birlikleri tim üyelerinin ve ya da birlik mensuplarının konum bilgilerini görebilecek. Düşmanın konum bilgisini görebilecek. Örneğin bir el yapımı patlayıcıyla ilgili herhangi bir birlik ya da herhangi bir kullanıcı bir işaret koyduysa harita üzerine onu görebilecek. Dolayısıyla kendisine verilen emirleri, talimatları komuta kontrol sistemi üzerinden doğrudan görebilecek ve arazi üzerinde bu dijital yetenekleri kullanarak daha rahat, daha güvenli bir şekilde harekât icra edebilecek. Askerin kendisine de sağlanan bir çok yetenek var” dedi.