Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından doğal gaz açıklaması Yüzde 75i aşan destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması: Yüzde 75'i aşan destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından doğal gaz açıklaması: Yüzde 75i aşan destek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması geldi. Bakanlık 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MESKENLERDE YÜZDE 80, KOBİ'LERDE YÜZDE 75'İ AŞTI

"Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi."

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Yüzde 75i aşan destek

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