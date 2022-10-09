Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması: Yüzde 75'i aşan destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması geldi. Bakanlık 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.

Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz.



2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi. pic.twitter.com/xMSvrCzXj5 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) October 9, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MESKENLERDE YÜZDE 80, KOBİ'LERDE YÜZDE 75'İ AŞTI

"Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi."

REKLAM

ÖZGÜN Doğalgaz destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Devlet kiracılara doğalgaz yardımı yapacak