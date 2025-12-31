Her 10 yeni işten yedisi KOBİ'lerden

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), istihdamdaki belirleyici rollerini güçlendirerek sürdürüyor. Son dönemde açıklanan veriler, ekonomide açılan her 10 yeni işten yaklaşık 7’sinin KOBİ’ler tarafından sağlandığını ortaya koyuyor. Küresel belirsizliklerin, finansman koşullarındaki sıkılığın ve maliyet baskılarının arttığı bir dönemde KOBİ’lerin istihdam üretmeye devam etmesi, ekonomik dayanıklılığın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSTİHDAMIN ANA TAŞIYICISI

Türkiye’de toplam işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler, sadece üretim ve ticaretin değil, istihdamın da ana taşıyıcısı konumunda bulunuyor. Sanayiden hizmetlere, ticaretten lojistiğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren KOBİ’ler, özellikle yerel ekonomilerde iş gücü piyasasının ayakta kalmasını sağlıyor. Büyük ölçekli yatırımların daha temkinli ilerlediği dönemlerde KOBİ’ler, esnek yapıları sayesinde yeni istihdam alanları oluşturarak ekonomiye nefes aldırıyor.

YERELDEN ULUSALA GÜÇLÜ KATKI

KOBİ’lerin istihdam katkısı yalnızca rakamlardan ibaret değil. Anadolu’nun dört bir yanında faaliyet gösteren işletmeler, bulundukları şehirlerde gelir dağılımının dengelenmesine,

göçün azaltılmasına ve sosyal yapının korunmasına önemli katkı sağlıyor. Yerel istihdamın güçlenmesi, iç talebin canlı kalmasına da doğrudan etki ediyor. Bu yönüyle KOBİ’ler, ekonomik büyümenin tabana yayılmasında kritik bir rol üstleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN ANAHTARI

KOBİ’lerin istihdamdaki güçlü konumunu koruyabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, dijitalleşme ve verimlilik yatırımlarının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Atılacak her destek adımı, yalnızca işletmelerin değil, doğrudan istihdamın ve toplumsal refahın güçlenmesi anlamına geliyor.

Gençler ve kadınlar için fırsat kapısı

KOBİ’ler, gençler ve kadınlar için iş gücüne katılımda önemli bir giriş kapısı olmayı sürdürüyor. Esnek çalışma modelleri, mesleki öğrenme imkânları ve yerel istihdam avantajları sayesinde KOBİ’ler, nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırılmasında etkin bir rol oynuyor. Özellikle girişimci kadınların kurduğu işletmeler ve genç istihdamını önceleyen KOBİ’ler, sosyal kalkınmayı destekleyen bir yapı oluşturuyor.







