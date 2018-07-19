Ekonomi Hint turistler Türkiyeyi keşfedecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hint turistler Türkiye'yi keşfedecek

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya,"Yakın zamanda Türkiye’de festival düzenlemek istiyoruz. Bu festivalin ardından daha çok Hint turistin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hintli Turistler Türkiye'de.
Hintli Turistler Türkiye'de.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yakın zamanda Türkiye'de festival düzenlemek istediklerini belirterek, bu festivalin ardından daha çok Hint turistin Türkiye’ye gelmesini beklediklerini bildirdi.

Bhattacharyya, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dostluğun gelişerek sürdüğünü, ilişkilerin her açıdan daha da artırılması amacıyla çeşitli kulvarlarda çalışma yaptıklarını aktardı.

AA
Hintli Turistler Türkiye'de.

Türkiye ile ülkesi arasındaki ekonomik ve kültürel birlikteliğin artmasına katkı sağlaması amacıyla Türkiye'deki farklı turizm bölgelerinde "Hint Festivali" düzenleyeceklerini belirten Bhattacharyya, ülkeler arasındaki dostluk köprülerinin sağlamlaşması için halklar arası kültürel etkileşimi sağlayan turizmin önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Bhattacharyya, bazı Hint filmlerinin Türkiye'de çekilmesi nedeniyle ülkesinde yaşayan insanların Türkiye'ye ilgi ve merakının arttığını söyledi.

Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Bhattacharyya, Türk Hava Yolları tarafından başlatılan Mumbai ve Yeni Delhi direkt uçuşlarının da bu seyahatin gerçekleşmesinde önemli etkenlerden olduğunu aktardı.

"Hintlere göre Antalya turizmin başkenti"

Son dönemde görkemli Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Akdeniz sahilindeki tesislerin önümüzdeki süreçte de rağbet görmeye devam edeceğini ifade eden Bhattacharyya, "Düğün organizasyonunda Hintler, Antalya'yı turizmin başkenti olarak görüyorlar. Hint aileler büyük, dolayısıyla bütün akraba ve arkadaşlar geldiğinde çok büyük kapasitesi olan otellere bin kişinin aynı anda konaklayabileceği tesislere ihtiyaç oluyor, Antalya'daki tesisler bu konuda ihtiyaçlarımıza cevap veriyor" diye konuştu.

Yılda yaklaşık 200 bin turistin geldiği Hindistan'da Türkiye'nin her geçen gün daha popüler hale geldiğini anlatan Bhattacharyya, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Hindistan ilişkileri dostluk içinde aynı zamanda siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda gelişerek sürmektedir. Türkiye Hindistan arasındaki turizm ilişkileri parlak bir şekilde gelişiyor. Bu kapsamda Yeni Delhi ve Mumbai'den direkt uçakların olması etkili. Türkiye'yi keşfetmek isteyen Hint sayısı oldukça fazla. Grup turlarının yanı sıra düğün için Türkiye'ye geliyorlar. Antalya ve İstanbul, Hindistan vatandaşları için çok cazip ve önem arz eden güzel şehirler. Özellikle turizm alanında düğün turizmi ve Türkiye'de çekilen filmlerin etkisi oluyor. Filmlerde buraları görünce Türkiye'ye olan merakları daha da artıyor."

"Daha çok Hint turistin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz"

Bhattacharyya, yakın zamanda Türkiye'de festival düzenlemek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki kültür arasındaki bağları ve farklılıkları gösterecek olan bu festivalin ardından daha çok Hint turistin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz. Hem Hindistan'dan hem de dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Hintler Türkiye'yi daha çok tercih edecektir. Henüz tarihi belirlenmedi ama festival için Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Kapadokya bölgesi de festivali organize etmeyi düşündüğümüz yerlerden birisi. Başka hangi turizm bölgelerinde olabilir, bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonunda netlik kazanacak. Bu festivalin hem ticari hem turizm alanındaki ilişkilerimize olumlu yönde önemli katkıları olacaktır."

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