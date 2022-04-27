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Ekonomi İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı tedbiri 208 bin 900 personel görev yapacak
İŞ DÜNYASI

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı tedbiri: 208 bin 900 personel görev yapacak

Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında kara yollarında, emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi ve timinde 208 bin 900 personel görev yapacak.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı tedbiri: 208 bin 900 personel görev yapacak
Bayramda kara yollarında 208 bin 900 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında alınacak trafik tedbirlerini üst seviyeye çıkararak, 81 il valiliğine "2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

  • Genelgeye göre, Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler, bayram tatili öncesi 29 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'a kadar sürecek. Emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi ve timinde 208 bin 900 personel görev yapacak.

Bayram tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma trafik ekipleri müşterek denetimler gerçekleştirecek. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler artırılacak. Böylece, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak.

Bayram süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, valiler, kaymakamlar, emniyet ve jandarma görevlileri sahada olacak.

Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergahlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca 30 polis başmüfettişi, 4 jandarma başmüfettişi ve müfettişi, 22 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak.

Ayrıca Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere de ağırlık verilecek.

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