Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan araştırmada, insani geçim ücreti (İGÜ), 2024 yılı için asgari 23.120 TL olarak belirlendi. İGİAD İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye’de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor.

İki çocuklu dört kişilik bir ailenin onurlu bir yaşam sürebilmesi için aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle araştırma yapılıyor. İGÜ, bir ailenin; gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri ve sair harcamalarını içeriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul’daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık asgari 23.120 TL (prim, ikramiye, yardım vb. yan ödemeleri dâhil) ödemesi gerekiyor.

VERGİ VE EĞİTİM GİDERİNİ İÇERMİYOR

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, tespit edilen rakamın; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermediğini belirterek, "İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. İGİAD iş görenlere ödenen insani geçim ücretini helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde; toplumsal dayanışma ve refah seviyesi açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediyor" diye konuştu.











