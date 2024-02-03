İhracatta ocak rekoru

Küresel ticaretteki daralmaya rağmen 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye, 2024’e de hızlı başladı. Ocak ayınca ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdıklarını söyledi.

OLUMLU TABLO DEVAM EDİYOR

Dış ticaret verilerini 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da açıklayan Bakan Bolat, “Depremden dolayı 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybı yaşadık ama buna rağmen hamdolsun Türkiye olarak 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık. İthalatta gerileme, dış ticaret açığında düşüş, ihracatın ithalatı karşılama oranında artış kaydettik" dedi.

Bolat, ihracattaki olumlu tablonun ocak ayında da devam ettiğini belirterek, "Ocak ayının ilk 4 gününde hemen hemen çok az küresel siparişler olduğu halde ki bu normaldir işte uzayan yılbaşı tatili, kapalı iş yerleri faktöründen dolayı ama buna rağmen şimdi açıklamak istiyorum. Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık. Yine güzel bir rakam vereceğim. Son 12 aylık ihracatımız da 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256,5 milyar dolar oldu" diye konuştu.

İthalattaki düşüşe de dikkati çeken Ticaret Bakanı Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 57 DÜŞTÜ

"İthalatımız ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara geriledi. Bunun en önemli sebepleri arasında hükümet olarak aldığımız tedbirler var. 2023'te otomotiv ve altın ithalatındaki aşırı artışa karşı yılın ikinci yarısında uyguladığımız önlemlerden sonraki azalmadan kaynaklanıyor. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre dış ticaret açığımızda da yüzde 57'lik bir düşüş kaydedildi. Yani ocak ayı dış ticaret açığımız 6,2 milyar dolara indi."

TÜRKİYE YILDIZ GİBİ PARLADI

Türkiye'nin 4 saatlik mesafede yaklaşık 1,4 milyarlık bir nüfusa hitap ederek, 8,5 trilyon dolarlık bir ticaretin döndüğü piyasalarda yıldız gibi parladığını ifade eden Ömer Bolat, şunları kaydetti: "Küresel ihracat yüzde 5 civarında bir gerileme kaydetti. İhracatımızın yüzde 41,5'ini yaptığımız Avrupa Birliği'nin ithalatında 2023 yılında yüzde 15-17 civarında bir gerileme yaşandı. Buna rağmen hamdolsun Türkiye ekonomisi gerek iç pazardaki canlılık gerekse ihracattaki olumlu ivmenin devam etmesi dolayısıyla ilk 9 ayı yüzde 4,7'lik bir büyümeyle kapattı ve milli gelirimiz yıllıklandırılmış bazda 1 trilyon 75 milyar dolara yükseldi. 12 aylık veriler 1 Mart'ta açıklandığı zaman inşallah 1,1 trilyon

doları görmeyi de ümit ediyoruz."

BÜYÜK BİR MOTİVASYON SAĞLADI

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yeni yıla rekorla başlamanın önemli olduğunun altını çizdi. Gültepe, "Ocak ayındaki performansımız bizim için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 2 milyar 780 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. İkinci sırada 2,3 milyar dolarla kimya ve üçüncü sırada 1,4 milyar dolarla hazır giyim bulunuyor" dedi.

PARİTE POZİTİF ETKİLEDİ

TİM verilerine göre 48 ilin ihracatını artırdığı bilgisini veren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "En fazla ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandı. Bin 290 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. avro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 112 milyon dolar katkı verdi.”

En fazla Almanya’ya ÜRÜN sattık

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 1 milyar 764 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 223 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 99 milyon dolarla Irak oldu. Ocak ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1’i buldu. Ocak ayında en fazla ihracata imza atılan ülke grupları ise 8 milyar 340 milyon dolarla 27 üyesi bulunan Avrupa Birliği, 3 milyar 687 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri ve 2 milyar 787 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayda geçti.







