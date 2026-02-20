İki milyar dolarlık imza bugün atılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa’nın başkenti Paris’te İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bayraktar, “İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Darragh O’Brien ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde offshore rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enterkonneksiyon altyapı alanları ve yapılabilecek ortak iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizin COP31 Başkanlığı ile İrlanda’nın aynı dönemde üstleneceği AB Dönem Başkanlığı’nın, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda küresel çapta çok önemli bir iş birliği zemini sunacağına inanıyoruz” dedi.