İki milyar dolarlık imza bugün atılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi ACWA şirketi, Sivas ve Taşeli'de kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) projeleri kapsamında yapılacak yatırımlara ve satın alınacak elektriğe yönelik anlaşmayı yarın İstanbul'da imzalayacak.
Suudi Arabistan Hükümeti tarafından görevlendirilen ACWA ile bahse konu projeler kapsamında yapılacak yatırımlara ve satın alınacak elektriğe yönelik metinler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar huzurunda imza altına alınacak.
5 BİN MEGAVATLIK YATIRIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da iki ülke arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı anlaşması duyurulmuştu. Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma, 5 bin megavatlık kapasiteyi içeriyor. Söz konusu anlaşma ise 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı da Taşeli'de gerçekleştirilecek GES projelerine ilişkin yapılacak. Türkiye'nin 2035'te güneşte ve rüzgarda 120 bin megavatlık bir kurulu güce ulaşma hedefi bulunuyor. Bu güce ulaşması için her yıl yaklaşık 9 bin megavatlık yeni kapasiteyi sistemine katması gerekiyor.
%50 YERLİLEŞME TALEBİMİZ VAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin, şu bilgileri verdi: “Burada üretilen elektriği özellikle Karaman'da Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, 1,99 avro/sent kilovatsaat başına bir bedelle alıyoruz. Yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan Türkiye elektrik alacak. Proje kapsamında yüzde 50'lik yerlileştirme istiyoruz. Bu şekilde yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi, inşallah bu atılan imzalar sonrasında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 2027'de inşallah temeli atacağız ve 2027'nin sonuna doğru ilk faz, 2028 ve 2029'da projenin tümüyle tamamlanmasını hedefliyoruz.”
Bakan Bayraktar, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa’nın başkenti Paris’te İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bayraktar, “İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Darragh O’Brien ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde offshore rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enterkonneksiyon altyapı alanları ve yapılabilecek ortak iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizin COP31 Başkanlığı ile İrlanda’nın aynı dönemde üstleneceği AB Dönem Başkanlığı’nın, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda küresel çapta çok önemli bir iş birliği zemini sunacağına inanıyoruz” dedi.