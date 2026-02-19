Yeni Şafak
Nestle'yi boykot vurdu: Dondurma ve su pazarından çekiliyorlar

19:4119/02/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nestle, 'stratejik odaklanma' sebebiyle küçülme kararı aldı.
Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle dünya genelinde boykot edilen gıda şirketi Nestle, ekonomik krize girdi. Şirketin yeni CEO’su Philipp Navratil, 'kapsamlı bir küçülme ve yeniden yapılanma sürecine' girildiğini duyurdu. 16 bin çalışanını işten çıkaracak firma, dondurma ve su pazarından da çekiliyor.

Nestle, 2025 yılına ait finansal performansını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre şirketin toplam satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 gerileyerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 116 milyar dolar) düştü. Piyasa beklentisi ise 89,83 milyar İsviçre frangı seviyesindeydi.

Net kâr tarafında da düşüş görüldü. Şirketin kârı yüzde 17 azalışla 9,03 milyar İsviçre frangına indi.

Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle dünya genelinde boykot edilen şirketin geçtiğimiz aylarda göreve gelen yeni CEO’su Philipp Navratil, küresel gıda devinin yeniden yapılandırılacağını ve faaliyet alanlarının değiştirileceğini ifade etti.

Nestle'yi boykot vurdu: Küçülmeye gidiyorlar

Yıllık değerlendirme raporuna göre şirket, verimliliği artırma hedefi doğrultusunda kapsamlı bir küçülme planını devreye alıyor.

Buna göre; önümüzdeki iki yıl içinde iş gücünün yüzde 6 oranında azaltılması ve 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

16 bin kişi işten çıkarılacak

Bu plan, 12 bini beyaz yakalı olmak üzere
toplam 16 bin çalışanın işine son verilmesi anlamına geliyor.

Dondurma ve su pazarından çekiliyorlar

Merkezi İsviçre’de bulunan grup, faaliyet alanlarını kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve gıda & atıştırmalık kategorileri olmak üzere dört ana başlıkta toplamayı planlıyor.

Yeniden yapılanma kapsamında şirket, dondurma alanındaki ortaklığı Froneri’de sahip olduğu kalan payları da elden çıkararak bu pazardan tamamen çıkmayı; şişelenmiş su segmentinden ise kısmen çekilmeyi hedefliyor.

Adı sık sık skandallara karışıyor

Özellikle Fransa’da Perrier ve Vittel gibi markalarla bağlantılı ürünlerde yasa dışı arıtma yöntemlerinin kullanıldığı iddiaları sonrası gündeme gelen şirket, daha önce Kasım 2024’te su ve premium içecek operasyonlarını ayırma kararı almıştı.

Bu kapsamda San Pellegrino gibi amiral gemisi markalar da ayrıştırma planına dahil edilmişti.



