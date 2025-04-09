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Lyon'dan İstanbul'a 'yolsuzluk' dayanışması: Gözaltındaki Doucet İmamoğlu'na destek vermiş

Lyon'dan İstanbul'a 'yolsuzluk' dayanışması: Gözaltındaki Doucet İmamoğlu'na destek vermiş

19:319/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İmamoğlu'na destek açıklayıp bir hafta sonra benzer suçlamalarla gözaltına alınan Lyon Belediye Başkanı Doucet.
İmamoğlu'na destek açıklayıp bir hafta sonra benzer suçlamalarla gözaltına alınan Lyon Belediye Başkanı Doucet.

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Doucet, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, yolsuzluktan tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermişti.

Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi şüphesiyle yürütülen ön soruşturma kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Doucet'in mali polis tarafından sorgusunun devam ettiği aktarıldı.

Lyon'dan İstanbul'a 'yolsuzluk' dayanışması: İmamoğlu'na destek vermiş

Doucet’in yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Doucet,
"Muhalefetin varlığını baskı yoluyla engellemek hukuk devletine yakışmaz. Ona ve otoriterliğe direnen herkese özgürlük."
ifadelerini kullanmıştı.


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