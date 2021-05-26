Ekonomi İkinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu zorunlu Aracı satan firma garanti verecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu zorunlu: Aracı satan firma garanti verecek

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikle, ikinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu ve garanti 1 Eylül 2020 itibariyle zorunlu hale getirilmişti. İkinci el otomobilin motor, vites kutusu, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik bileşen grubu da garanti kapsamında bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
İkinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu zorunlu: Aracı satan firma garanti verecek
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1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikle, ikinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu ve garanti zorunlu hale getirilmişti. Araç alım satımlarında hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve kilometre bilgilerine yer veriliyor. İkinci el otomobilin motor, vites kutusu, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik bileşen grubu garanti kapsamında bulunuyor.

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Aracı satan firma garanti vermek zorunda

Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve kilometre bilgilerine yer veriliyor. Boya, kaza, göçük, dolu hasarı şanzıman, motor, fren sistemini kapsayan ve aracın mevcut durumunu gösteren tüm detaylar raporda yer alıyor. Garanti ile birlikte aracı alan kişi veya kişiler araçta ortaya çıkabilecek sorunlarda artık muhatap bulma güveni sayesinde ticaretlerini güven içinde tamamlayabiliyor. İkinci el otomobilin motor, vites kutusu, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik bileşen grubu garanti kapsamında bulunuyor. Bu garanti kapsamı, aracın satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, yetki belgesiyle araç satışı yapan firmaların teminatı altında olacak. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlarda ise bu garanti kapsamında yer almıyor.

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Bildiği halde hasarlı araç alana garanti yok

Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarı bildiği halde mevcut aracı alan kişiler garanti kapsamından faydalanamıyor. Bununla birlikte satış sırasında alıcı tarafından bilinen, firma tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar da garanti kapsamı dışında tutuluyor. Ayrıca, 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el araba satışları rapor zorunluluğundan muaf tutuluyor.

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