İlk Evim Arsa'ya 100 bin konut

Türkiye genelinde sosyal konut ve iş yeri projeleri hız kesmeden sürüyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların konut ve iş yeri sahibi olmasını amaçlayan İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projeleri, ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sunuyor. Barınma ihtiyacına yönelik en büyük projelerden biri olan İlk Evim Arsa Projesi, dar gelirli vatandaşların uygun maliyetlerle ev sahibi olabilmesini sağlamak için hayata geçirildi. Temmuz 2025’e kadar arsa tahsis süreçlerinin tamamlanması hedeflenirken, yıl sonuna kadar altyapısı hazır arsalar üzerine 100 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. İlk Evim Arsa Projesi ile vatandaşların uygun fiyatlarla kendi evlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken, sosyal konut üretimi de hız kazanacak.

2.436 İŞ YERİ İÇİN KURA ÇEKİLİŞİ

Devlet destekli sosyal projeler kapsamında yürütülen İlk İş Yerim Projesi de girişimciler ve küçük işletmeler için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 40 farklı projeyle toplam 10 bin iş yeri inşa edilmesi hedeflenirken, şu ana kadar 5 bin 729 iş yeri için hak sahipliği belirlenmiş durumda. Projede, 50 ila 200 metrekare arasında değişen iş yerleri planlandı. Üretim ve ticaretin desteklenmesi amacıyla yürütülen bu projede, belli bir aşamaya gelen 10 projede 2 bin 436 iş yeri için daha kura çekilişi yapılacak. Yetkililer, İlk İş Yerim Projesi’nin sadece vatandaşlara ekonomik destek sağlamadığını, aynı zamanda istihdamın artırılmasına ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesine de katkıda bulunduğunu belirtiyor.

YERİNDE DÖNÜŞÜM HIZLA İLERLİYOR

Devletin sosyal konut hamleleri sadece yeni projelerle sınırlı kalmıyor. Bugüne kadar 3,7 milyon konutun dönüştürülmesiyle 15 milyon vatandaş güvenli yuvalarına kavuştu. Halihazırda 735 bin konutun dönüşümü devam ediyor ve en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca, 81 ilde 312 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 88 bin konutun inşası başlamış durumda. Daha önce duyurulan 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerinin büyük bir kısmı tamamlanırken, kalan kısımların 2025 yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor.







