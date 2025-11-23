İlk yüzer GES için geri sayım

Başvurularda hem yerli hem de uluslararası enerji şirketlerinin yer alması nedeniyle yarışmalarda sert bir rekabet bekleniyor. YEKA GES-2025 kapsamında tavan fiyat 5,50 Avro-cent/kWh, taban fiyat ise 3,25 Avro-cent/kWh olarak belirlendi. Yarışmacıların taban fiyatı teklif etmesi durumunda, MW başına başlangıç katkı payı 10 bin Euro olarak uygulanacak. Üretilecek elektriğin sözleşme tarihinden itibaren 60 ay boyunca serbest piyasada satılabilmesi, yatırımcılar açısından önemli bir finansal esneklik sağlıyor. Bu sürenin ardından 20 yıl boyunca alım garantisi devreye girecek.