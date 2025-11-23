İlk yüzer GES için geri sayım

Güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 120 bin MW'a çıkarmak için önemli bir adım atılıyor. Toplam 650 MWe kapasiteli YEKA GES-2025 yarışmaları 25 Kasım'da düzenlenecek. 8 ayrı yarışmaya 38 şirketten 77 başvuru geldi. Türkiye'nin ilk yüzer güneş santrali Demirköprü için de 11 şirket başvuru yaptı.
Güneş ve rüzgarda mevcut kurulu gücü 38 bin MW seviyesinden 120 bin MW’a çıkarmaya yönelik adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Güneş enerjisinde yeni bir dönemi başlatacak YEKA GES-2025 yarışmaları için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yarışmalar 25 Kasım’da yapılacak. Toplam 650 MWe bağlantı kapasitesini kapsayan sekiz ayrı yarışmaya 38 şirketten 77 başvuru gelirken, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli yüzer güneş enerjisi santrali olacak Demirköprü Yüzer GES projesine gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Öte yandan rüzgar enerjisi için YEKA RES-2025 başvuruları ise 2 Aralık’ta alınacak.
SEKTÖRE YENİ PERSPEKTİF
Geçtiğimiz yıl Kıyı Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle baraj gölleri, suni göller, tabii göller ve denizlerde yenilenebilir enerji üretim tesislerinin kurulmasına izin verilmesi, Türkiye’de yüzer GES teknolojilerinin önünü açtı. Bu kapsamda Manisa’daki Demirköprü Barajı’nda kurulacak 35 MWe kapasiteli yüzer GES projesi, sektör temsilcileri tarafından “ilk büyük ölçekli örnek” olarak yakından takip ediliyor. Projeye 11 şirketin başvurmuş olması, yatırımcıların bu alana yönelik iştahının arttığını ortaya koyuyor.
YÜZER GES’İN AVANTAJI FAZLA
Yüzer GES sistemleri, kara üzerindeki santrallere göre önemli avantajlar sunuyor. Tarım alanları, yerleşim yerleri ve korunan bölgelerin baskı altına alınmaması, suyun soğutma etkisi sayesinde panel verimliliğinin artması ve buharlaşmayı azaltarak su yönetimine katkı sağlaması, yüzer sistemlerin stratejik önemini artırıyor. Bu teknoloji, yerli ekipman üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri açısından da yeni bir pazar oluşturma potansiyeli taşıyor.
YABANCILARDAN YOĞUN İLGİ VAR
- Başvurularda hem yerli hem de uluslararası enerji şirketlerinin yer alması nedeniyle yarışmalarda sert bir rekabet bekleniyor. YEKA GES-2025 kapsamında tavan fiyat 5,50 Avro-cent/kWh, taban fiyat ise 3,25 Avro-cent/kWh olarak belirlendi. Yarışmacıların taban fiyatı teklif etmesi durumunda, MW başına başlangıç katkı payı 10 bin Euro olarak uygulanacak. Üretilecek elektriğin sözleşme tarihinden itibaren 60 ay boyunca serbest piyasada satılabilmesi, yatırımcılar açısından önemli bir finansal esneklik sağlıyor. Bu sürenin ardından 20 yıl boyunca alım garantisi devreye girecek.
Deniz üstü RES’te Çin ile iş birliği masada
- Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncelik verdiği ikinci alan ise deniz üstü rüzgar (offshore) projeleri. Bakanlık, Çin ile hem teknik hem ticari düzeyde iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Çinli şirketlerin açık deniz rüzgar türbini üretiminde dünya liderleri arasında bulunması, Türkiye’nin bu alanda yerli üretim gücünü hızla artırması açısından stratejik bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Çinli firmalarla ortak Ar-Ge ve bilgi paylaşımı bu alandaki sürecin temelini oluşturacak.