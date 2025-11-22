Güvenli e-ticarette herkes kazanıyor

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde dün başlayan Türkiye E-Ticaret Haftası, dijital ticaret ekosistemini güçlendirmek ve KOBİ'leri dijitalleşmeye teşvik etmek açısından önemli bir süreç olarak görülüyor. 17 bin ziyaretçinin katılması beklenen organizasyonda sunulacak eğitimler ve oluşturulacak iş birliği olanakları, işletmelerin hem iç pazarda hem de e-ihracatta yeni fırsatlar yakalamasını sağlayacak. Sektör paydaşlarının aynı çatı altında buluşması, gelecekteki düzenlemelerin ve teknolojik adımların daha sağlam bir zeminde şekillenmesine imkân tanıyacak. Tüm bu gelişmeler Türkiye’yi yabancı yatırımcılar açısından daha cazip bir dijital ticaret merkezi hâline getirecek.

SIKI DENETİMLER DEVAM EDECEK

Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliğinin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliğinin gelecekte sektörün en kritik başlıklarından biri olmaya devam edeceğini söyledi. Bolat, kasım ayı indirimleri başta olmak üzere sektördeki denetimlerin sıkılaştırılacağını, mevzuatın güçlendirileceğini ve yanlış yapanlara karşı cezai uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bakan Bolat, güvenli bir dijital ticaret ortamının hem tüketiciyi koruyacağını hem de sektöre duyulan güveni artıracağını vurguladı.

AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜME

E-ticaretin Türkiye’de son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Bolat, 2024 yılı verilerine göre e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya, işlem sayısının ise 6 milyar adede ulaştığını aktardı. Bolat, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının yüzde 6,5 civarında olduğunu ve Türkiye’nin bu alanda Avrupa ile uyumlu bir büyüme sergilemeye devam edeceğini söyledi. Bolat, perakende e-ticaretin yıllık yüzde 18’lik büyümesiyle Avrupa ortalamasının üzerinde performans göstereceğini belirtti.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN CAZİP ALAN

Konuşmasında uluslararası yatırımcılara da seslenen Bolat, Türkiye’nin istikrarlı yönetimi, ekonomik dönüşümü ve coğrafi konumuyla yabancı yatırımcılar için daha cazip bir merkez hâline geleceğini ifade etti. Türkiye’nin bugün 86 bin uluslararası şirkete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bolat, son 22 yılda 280 milyar doların üzerinde yatırımın ülkeye girdiğini söyledi. E-ticaret sektörünün büyümesinin de bu yatırımların çeşitlenmesini teşvik edeceğini dile getirdi.

KOBİ'LERE DİJİTALLEŞME DESTEKLERİ YOLDA

Bakan Bolat, e-ihracatın Türkiye’nin gelecekteki ekonomik hedeflerinde merkezi bir rol oynayacağını belirterek, KİP ve E-KİP gibi dijital platformların daha fazla ihracatçıya yol göstereceğini dile getirdi. Bolat, kadın girişimciler, genç üreticiler ve KOBİ’lerin dijital ticarette daha fazla yer alması için yeni destek programlarının devreye alınacağını açıkladı. Bolat, Türkiye E-Ticaret Haftası’nın sektöre yön verecek paneller, sempozyumlar ve iş birlikleriyle oldukça verimli geçeceğini sözlerine ekledi.







