Ekonomi IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya Farklı bir ajandanın göstergesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya: Farklı bir ajandanın göstergesi

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti'yle görüşmesine ilişkin, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi" dedi.

Haber Merkezi AA
Faik Öztrak ile Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileri ile yaptığı gizli görüşmeden bir görüntü. Fotoğraf: Aydınlık Gazetesi
Faik Öztrak ile Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileri ile yaptığı gizli görüşmeden bir görüntü. Fotoğraf: Aydınlık Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

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