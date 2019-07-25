​İş adamlarından ortak çağrı: Tek seferde kalmamalı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB Para Politikası Kurulu’nun 425 baz puan faiz indirimi kararı için, “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, TCMB’in 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çektiğini hem de girişimcinin tek rakibini mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdığını, geleceğe dönük bir umut getirdiğini kaydetti.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Avdagiç, “Faiz indirimi, kaynaklarımızı dışarıda dünya ile rekabet etmek yerine, içeride faiz maliyetiyle rekabete harcamak zorunda kalmamamız için olumlu bir adım” ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, enflasyonun yüzde 15’e gerilediğini, baz etkisini de hesaba katınca enflasyondaki düşüşün sürmesini beklediklerini belirtti.

Avdagiç, şunları söyledi: “Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. FED, 30 Temmuz’daki toplantısında muhtemelen faiz indirecek. Avrupa Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. Gelişen ülkelere baktığınızda geçen hafta içinde de Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Ukrayna faiz indirimine gitti. Bu fotoğrafa bakınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde buluyoruz. Umuyoruz ki 425 baz puanlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli.”

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"EKONOMİYE OLUMLU YANSIYACAK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ise "TC Merkez Bankası yeni yönetimince alınan faiz indirimi kararı ülkemiz ekonomisinin tüm aktörleri adına sevindirici bir gelişmedir. Merkez'in bu tutumu Yeni Türkiye'de yeri olmayan yüksek faiz,yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Kaan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD olarak, TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz. Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir.

Önümüzdeki süreçte kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra, ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz."

TC Merkez Bankası yeni yönetimince alınan faiz indirimi kararı ülkemiz ekonomisinin tüm aktörleri adına sevindirici bir gelişmedir. Merkez'in bu tutumu Yeni Türkiye'de yeri olmayan yüksek faiz,yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini gösteriyor.

— Abdurrahman Kaan (@AKaanTR) July 25, 2019

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