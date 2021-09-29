Ekonomi İş Bankası Genel Müdürü Arandan faiz tahmini 100 baz puan daha indirim bekliyorum
İŞ DÜNYASI

İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz tahmini: 100 baz puan daha indirim bekliyorum

Eylül ayı PPK toplantısında 1 puanlık sürpriz indirime gitmesinin ardından Merkez Bankası'nın kasım ayında planladığı faiz indirim kararını öne çektiğini düşündüğünü belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran 100 baz puanlık yeni bir indirimin daha kapıda olduğunu belirterek yaşanan faiz indirimlerinin kredi cephesinde etkilerinin de görülmeye başladığını kaydetti.

Haber Merkezi Diğer
​İş Bankası Genel Müdürü Hakan Arandan faiz çıkışı: 100 baz puan daha indirim bekliyorum
​İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran.

Merkez Bankası geçtiğimi hafta gerçekleştirdiği eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 16 ay aradan sonra faizlerde ilk indirime gitti.

Politika faiz oranında yapılan bir puanlık indirim sonrası yüzde 19 olan faiz yüzde 18’e indi.

Çekirdek enflasyon da karar metnine alınırken, enflasyonun üzerinde politika faizi uygulanacağı yönlendirmesi de ortadan kalkmış oldu.

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Faizlerdeki sürpriz indirim finans dünyasındaki beklentileri de öne çekti.

100 BAZ PUAN DAHA İNDİRİM BEKLENİYOR

Bloomberg HT'ye konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kasım ayında planladığı faiz indirim kararını öne çektiğini düşündüğünü, aralık ayında 100 baz puan indirim daha beklediğini açıkladı.

MEVDUAT FAİZLERİ ANINDA 1 PUAN İNDİ

Politika faizinin 100 baz puan indirilmesinin anında TL mevduatlara yansıdığını aktaran Aran, "TL mevduat faiz oranları 100 baz puan indi" dedi.

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YABANCI PARA MEVDUATI AZALMIYOR

Dolarizasyonun çok uç bir noktada olduğuna dikkat çeken Hakan Aran, "Müşteri davranışı olarak bu yıl her kur arttığında tasarruf sahibinin TL'ye geçtiğini görüyoruz. Yabancı para mevduat azalmıyor, çünkü ciddi bir efektif girişi görüyoruz. İş Bankası'nda 4 milyar dolarlık döviz mevduatı çıkışı vardı ama 5 milyar dolarlık efektif girişi yaşandı. Bunun sisteme giriyor olması çok önemli. Kurda bu seviyeler vatandaşın dolarize olduğu değil, bozduğu seviyeler. Ben bu durumun sermaye piyasalarına daha olumlu katkı sunacaktır" dedi.

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