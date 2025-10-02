İş Bankası’ndan kara para ve terör finansmanı iddialarına net sözlerle cevap

Türkiye İş Bankası, son günlerde kurum ve iştiraklerinin “hukuki bir süreçle ilişkilendirilmeye çalışıldığını” belirterek kamuoyuna açıklama yaptı.

Bankadan yapılan duyuruda, köklü yönetişim yapısıyla tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yürüttüğü vurgulanarak, “Türkiye’nin en büyük özel bankası ve Cumhuriyet’in göz bebeği bir kurum olan İş Bankası’nı suç gelirlerinin aklanması veya yasa dışı işlemlerle ilişkilendirmek açıkça suç teşkil etmektedir” denildi.

Açıklamada, bankanın BDDK ve diğer resmi otoritelerin sürekli denetimi altında olduğu, MASAK yükümlülüklerini de eksiksiz yerine getirdiği kaydedildi. İş Bankası, ortaya atılan asılsız iddiaların yalnızca bankayı değil, sermaye piyasalarını, yerli ve yabancı yatırımcıları ve ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesine atıf yapılan açıklamada, bir bankanın itibarını zedeleyici kasıtlı haber ve yorumların yasalara göre suç olduğu hatırlatıldı.

İş Bankası, “Kurumumuzun itibarına zarar veren tüm yayınların yakın takipçisiyiz. Asılsız, spekülatif iddia ve değerlendirmeler yayanlarla ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



