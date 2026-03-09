İş dünyası üretim desteklerine odaklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, imalat sektörüne yönelik finansman imkanlarının artırılmasının yatırım ortamı açısından kritik olduğunu belirterek özellikle KOBİ’lere sağlanan uygun maliyetli kredilerin üretim ve yatırımı destekleyeceğini söyledi. Mobil Dünya Kongresi 2026 kapsamında Barselona’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avdagiç, son dönemde devreye alınan finansal araçların iş dünyası için önemli bir kaynak oluşturduğunu vurguladı. Avdagiç, iş dünyasının özellikle üretim ve teknoloji yatırımlarını destekleyecek finansman modellerine odaklandığını ifade etti.

İMALAT SEKTÖRÜNÜ RAHATLATACAK ADIMLAR ATILDI

Başkan Avdagiç, “Bizim İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, yatırım ikliminin bundan sonra makul fona ulaşma anlamında daha ileri bir seviyeye çıkmasıdır. Son dönemde özellikle yeni bir takım finansal araçların devreye girişiyle, normal piyasa rayiçlerinin altında özellikle imalat sektörlerinin kullanabileceği kaynaklar oluştu. KOBİ'lere normal piyasa kredi rayiçlerinin 10 puan altında finansman sağlandı" dedi. Reeskont kredilerinin de piyasa faizlerinin altında tutulduğunu ve kredi miktarının artırıldığını hatırlatan Avdagiç, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık finansman paketinin de şirketlerin dönemsel ihtiyaçlarını karşılamada önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

YATIRIM KAYNAKLI BÜYÜME ESAS

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyümesini de değerlendiren Avdagiç, büyümenin niteliğinin önemine dikkat çekti. İstanbul Ticaret Odası olarak büyümenin alt kırılımlarını yakından izlediklerini dile getiren Avdagiç, “Bizim en çok önemsediğimiz konu, büyümeye yatırımların ve ihracatın katkısı. Türkiye'nin uzun vadeli üretimini ve ihracatını artırması için, mutlaka yatırım kaynaklı büyümenin açıklanan genel büyüme oranının üstünde olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 20'nin üzerine çıkmalı

Sanayinin ekonomideki payının artırılması gerektiğini vurgulayan Şekib Avdagiç, “Bizim büyük bir emekle kurduğumuz sanayimizin üzerine bir şeyler koymamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içindeki payını mutlaka yüzde 20'lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım” dedi. İTO olarak üyelerle birlikte dönüşümün altyapısını güçlendirecek somut adımlar üzerinde çalıştıklarını belirten Avdagiç, süreçlerin gözden geçirilerek verimliliğin artırılacağını kaydetti.



